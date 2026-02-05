Diego Acosta, el autor del gol que ilusiona al Sportivo 2 de Mayo

En comunicación con el Cardinal Deportivo, Acosta relató con precisión la jugada que terminó en el fondo de la red: “Realmente sí, fue un golazo, es algo que ya tenía visualizado al dar el primer pase. Creo que cuando la pelota tenía Orlando ya más o menos imaginé que se me iba a quedar una pelota, entonces gracias a Dios pudo entrar. Realmente cuando la pelota me viene servida y que le pego bien para que vaya como el primer palo. Cuando toca el travesaño sí te da un poco de duda, pero al sentir que toca la red es una locura, así que feliz por eso”.

Al ser consultado sobre si el conjunto de Alianza Lima pudo haber mirado de reojo al cuadro paraguayo, el delantero respondió: “La verdad que no sé si subestimaron, sí creo que pensaron que íbamos a ser un equipo más accesible, pero le demostramos que no es así. También en el partido de vuelta va a ser así, inclusive vamos a estar mejor aplomados en algunos detalles que tenemos que poner. Vamos en busca de eso, de clasificar y dejar en alto bien el club y la ciudad”.

GOOOOOOLAZO DE DIEGO ACOSTA!!!!



2 de Mayo le está ganando 1-0 a Alianza Lima en la Copa Libertadores.

pic.twitter.com/zzSo8UVzw5 — Fútbol Guarani (@guarani_futbol) February 5, 2026

Tras este debut soñado, el equipo dirigido técnicamente por el Eduardo Ledesma ya planifica la revancha. El duelo de vuelta está programado para el próximo miércoles a las 21:30 en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, popularmente conocido como “Matute”. El equipo que logre avanzar en esta llave tendrá como próximo rival al Sporting Cristal, también de Perú.

Sin embargo, antes de emprender vuelo a la capital peruana, el 2 de Mayo deberá cumplir con un compromiso de alto voltaje en el plano local. Este sábado a las 20:15, recibirá en el estadio Río Parapití al vigente campeón paraguayo, Cerro Porteño, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El duelo ante el “Ciclón” será la prueba final para medir fuerzas antes de buscar la clasificación continental en tierras incaicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy