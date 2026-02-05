Eduardo Ledesma: “Sé que mucha gente estaba esperando este momento”

“Emotivo por todo lo que se vivía en la ciudad, por todo lo que se esperó, el tiempo para jugar esta Copa Libertadores, sé que mucha gente estaba esperando este momento. No hay que olvidarse de nadie, en el vestuario, antes de entrar al partido, Pedro Sosa, también como capitán, se acordaba un poco de toda esa gente que colaboró para que el club hoy esté jugando esta Copa Libertadores, gente que hoy ya no está: Félix Jesús Llano, César Ramírez, Ronald Cornet, Felipe Giménez mismo, que también colaboraron para que el club esté hoy acá”, comenzó diciendo el entrenador.
Para el estratega, el resultado funciona como un bálsamo tras un inicio irregular en el plano local. “Realmente, lo que más queríamos era darle una alegría a toda la afición, sobre todo en un partido de local, ya que no habíamos arrancado de la mejor manera el torneo. Creo que esto nos va a ayudar también en lo anímico para que el equipo se vaya sintiendo con más confianza, con más solidez, con más seguridad. Y a partir de ahora, ojalá sea el despegue para que el equipo vaya aplomándose en el torneo. Siempre es importante ganar, por ahí tuvimos nuestras chances en el primer tiempo. Creo que fueron chances muy claras, que no las supimos aprovechar, pero lo importante es que se jugó contra un equipo grande y que pudimos generarle buen juego”.
Sin tiempo para festejos prolongados, el 2 de Mayo ya debe mirar de reojo el torneo local. Ledesma destacó la importancia de la profundidad del plantel ante la seguidilla de partidos: “Sabemos que tuvimos un fixture de locos, nos tocaban equipos muy duros en otros seis o siete partidos, tenemos a Cerro Porteño este sábado, prácticamente sin descansos. Hoy estamos contentos porque ingresaron jugadores que por ahí en otros partidos no habían ingresado, el caso de Orlando Colmán y Brahian Ayala, que también ayudaron y lo hicieron de buena manera. Creo que el equipo se portó muy bien, los cambios ayudaron muchísimo, Diego Acosta también entró bien otra vez. Necesitamos que todos se sientan importantes porque el plantel es de todos, cualquiera puede jugar y todos tienen que estar preparados. Trataremos de apuntar a ese partido con Cerro Porteño, sabemos que ellos vienen más descansados de ganar a Luque, trataremos de poner a la gente que esté más fresca y más entera para poder hacer el esfuerzo”.
Finalmente, el técnico paraguayo hizo hincapié en que la diferencia de presupuestos se achica con orden táctico y entrega colectiva, subrayando la identidad de su equipo: “Más allá del presupuesto que tiene el rival de turno, nosotros sabíamos que siendo solidarios, jugando todos juntos, estando bien cerca y ayudándonos siempre, escalonando la marca y los duelos, podíamos hacerle frente a cualquier equipo. Este equipo tiene intensidad, tiene dinámica, y se demostró otra vez que el grupo es muy unido. Obviamente Alianza siempre se va a asomar al arco porque es un equipo grande contra el que jugamos. También podíamos haber ganado por más goles y no las supimos aprovechar. Pero esto te ayuda para que vos creas también un poco más, que uno juegue por la camiseta, siendo solidarios y unidos, podemos sacar esto adelante”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy