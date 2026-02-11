2 de Mayo
11 de febrero de 2026 - 12:05

A qué hora juega Alianza vs. 2 de Mayo y dónde ver hoy en vivo

El paraguayo Pedro Delvalle, futbolista de 2 de Mayo, disputa el balón en un partido frente a Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
El paraguayo Pedro Delvalle, futbolista de 2 de Mayo, disputa el balón en un partido frente a Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.Miguel Caceres

Alianza Lima y 2 de Mayo disputan hoy la revancha de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

2 de Mayo enfrenta hoy a Alianza Lima por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño busca una histórica clasificación a la próxima instancia del certamen más importante del continente. El partido arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el Alejandro Villanueva de Lima. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 00:30 horas

España: 01:30 horas

Bélgica: 01:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

El paraguayo Diego Acosta, futbolista de 2 de Mayo, celebra un gol en el partido frente a Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.