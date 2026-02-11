A qué hora juega Alianza vs. 2 de Mayo y dónde ver hoy en vivo

2 de Mayo enfrenta hoy a Alianza Lima por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño busca una histórica clasificación a la próxima instancia del certamen más importante del continente. El partido arranca a las 21:30, hora de Paraguay, en el Alejandro Villanueva de Lima. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Lea más: 2 de Mayo, por una clasificación histórica en la Copa Libertadores
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30 horas
Brasil: 21:30 horas
Uruguay: 21:30 horas
Chile: 21:30 horas
Ecuador: 19:30 horas
Colombia: 19:30 horas
Perú: 19:30 horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas
Estados Unidos - Este: 19:30 horas
Inglaterra: 00:30 horas
España: 01:30 horas
Bélgica: 01:30 horas
Marruecos: 01:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.