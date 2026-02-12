Sportivo 2 de Mayo y una “Alianza” con la historia en su debut en Copa Libertadores

Aplomo del “Gallo” norteño para traer la clasificación

Desde el pitazo inicial, el encuentro en la capital peruana siguió el guion previsto: un Alianza Lima volcado al ataque que, rompiendo con su habitual elaboración pausada, apostó por un fútbol directo. La estrategia del técnico Guede fue clara: buscar constantemente a su dupla ofensiva, integrada por Paolo Guerrero y Federico Girotti, con el afán de imponer la fuerza aérea.

Lea más: Sportivo 2 de Mayo se estrena con histórico triunfo en Copa Libertadores

Pese al asedio local, el Sportivo 2 de Mayo supo leer los espacios. Al sumar Alianza hombres en ataque, el “Gallo” encontró en las transiciones rápidas su mejor recurso. Antes de cumplirse el primer cuarto de hora, la visita avisó con un pase filtrado de Delvalle para Gómez, quien asistió con un centro a contrapierna a Alfonso; sin embargo, el remate de este último fue desactivado por una oportuna intervención de Carbajal.

La respuesta aliancista no tardó en llegar. Tras un envío largo de Garcés, Girotti y Guerrero conectaron en el aire, habilitando al capitán peruano para una definición que pasó rozando el poste izquierdo de Ángel Martínez. El partido, aunque bajo control táctico de los paraguayos, estuvo a punto de cambiar de rumbo tras una mano penal de Gómez detectada por el VAR. No obstante, Ángel Martínez agigantó su figura al contener el disparo de Eryc Castillo, adivinando la intención y arrojándose hacia su palo derecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El marcador se rompió finalmente en la segunda mitad. Una incursión de Castillo terminó en un centro que, tras desviarse en Sosa, cayó en los pies de Advíncula. El experimentado lateral hizo gala de su jerarquía con un derechazo potente y ajustado que dejó sin opciones a Martínez, desatando el festejo en las gradas limeñas, en lo que estaba siendo empate en la serie.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el 2 de Mayo no claudicó. En la recta final del encuentro, una de las tantas transiciones terminó siendo efectiva culminó con una falta del portero Alejandro Duarte sobre Pedro Delvalle dentro del área. Tras la revisión en el VAR, se constató que el portero se lo llevó puesto al extremo del “Gallo”, para que el recién ingresado Brahian Ayala asuma la responsabilidad y, en su primer contacto con el balón, sentenció la paridad con un remate fulminante al centro del arco.

En los minutos finales, Alianza Lima cargó con más ímpetu que orden, pero se estrelló contra una muralla. Ángel Martínez selló su noche consagratoria con dos intervenciones magistrales: primero, sacando ante un cabezazo esquinado de Alan Cantero y, acto seguido, bloqueando con firmeza un remate la intención de Luis Ramos, achicando el ángulo de tiro cuando este se disponía a definir. Con el 1-1 definitivo, el “Gallo” Norteño certificó su heroico pase de etapa en el certamen continental.

En la Segunda Fase, contra otro peruano

Tras asegurar su histórico pase, el Sportivo 2 de Mayo ya conoce a su próximo rival en la segunda instancia de la Copa Libertadores: el Sporting Cristal de Perú. El partido de ida se disputará este martes, a las 21:30, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, mientras que la revancha quedó programada para el martes 24 del corriente mes, en el mismo horario, en el Estadio José Díaz, también conocido como Nacional de Lima.

Sin embargo, antes del compromiso internacional, el “Gallo Norteño” deberá centrar su atención en el plano local. Por la quinta fecha del torneo Apertura, el equipo de Pedro Juan Caballero visitará al Sportivo Ameliano con el objetivo de sumar su primera victoria en el certamen doméstico. Este encuentro se llevará a cabo el sábado a las 20:30 en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, en la ciudad de Villeta.