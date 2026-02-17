Nueva gala en la Terraza, con 2 de Mayo-Cristal

El Gallo norteño, Sportivo 2 de Mayo, viene de brindar una gran sorpresa al dejar fuera de carrera al también incaico Alianza Lima. Al ser un debutante en el torneo, tiene mucho que ganar y poco que perder. Está en condiciones de dar un nuevo golpe contra un rival que cuenta con una gran tradición como Sporting Cristal.

Lea más: El 2 de Mayo elimina a Alianza Lima

La clave de la serie anterior fue la victoria por 1-0 alcanzada en la Terraza del país, la denominación otorgada a Pedro Juan Caballero al situarse a unos 700 metros de altitud con referencia al nivel del mar. Su ubicación geográfica sobre la Cordillera del Amambay la convierte en un verdadero mirador por su altura.

El elenco “avícola” necesita un buen resultado para encarar la revancha, dentro de una semana en Lima, con algo más de tranquilidad. Su paso a esta instancia lo consiguió con un empate 1-1 en la capital peruana. El vencedor de esta llave medirá por un sitio a la fase de grupos al ganador de la serie entre Barcelona de Guayaquil y Argentinos Juniors.

