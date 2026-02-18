Eduardo Ledesma: “Creo que realmente sucedió lo que no queríamos”

El conductor del “Gallo” norteño fue claro al señalar que el trámite del encuentro no fue el esperado, otorgándole gran mérito a la estrategia de Sporting Cristal: “Creo que realmente sucedió lo que no queríamos. Sucedió que le dejamos mucho tiempo de juego al rival; le permitimos sostener y defenderse con el balón, sobre todo en ese primer tiempo, creo que hay cosas para mejorar. Lo bueno que tiene esto es que da revancha, pero debemos mejorar mucho. Es un rival que sabíamos que tiene muy buena posesión, que sabe tener el balón y que se defiende bien con él, también creo que ellos fueron inteligentes. Sabíamos que jugábamos contra un entrenador que tiene vasta experiencia en este tipo de torneos, es un equipo grande y creo que nos achicaron todos los espacios para que nosotros no pudiéramos generar nuestro fútbol; creo que, a partir de ahí, nos costó realmente por momentos. Sobre todo, creo que hoy no tuvimos la intensidad que normalmente mostramos”.

El entrenador profundizó en los aspectos técnicos donde el dueño de casa se vio superado, enfatizando la organización defensiva del rival. “Creo que, obviamente, es un partido diferente, sobre todo creo que ellos se defienden bien con el balón, es un equipo que sabe jugar, sabe posicionarse en el campo y pasa rápido la línea del balón. Nos achicaron los espacios hacia atrás muchas veces jugando en bloque bajo y, después, creo que ahí estuvo nuestra falla: cuando perdíamos el balón no presionábamos rápido y les dábamos mucho tiempo a ellos para poder organizarse. Por momentos también siento que no nos animamos del todo para buscar el resultado que nosotros queríamos, pero esto es fútbol y realmente el rival también juega. Es Copa Libertadores, sabíamos que los detalles te hacen perder o ganar estos partidos”.

Finalmente, Ledesma se refirió a la gestión de las emociones dentro del campo de juego y cómo la urgencia de la grada pudo haber afectado la toma de decisiones de sus jugadores: “Creo que por momentos el jugador que está dentro del campo siente un poco al público, que también quiere ganar el partido rápido. Uno, cuando está dentro del campo —siempre lo hablamos—, sabe que los tiempos no los manejan ellos (la gente), tienes que manejarlos tú; el público no juega su partido. Nosotros agradecemos a la gente que viene a alentarnos, pero dentro del campo el jugador es el que decide y nosotros estamos ayudando desde afuera. Creo que la ansiedad nos jugó un poco en contra, el apurarnos facilitaba que el rival pudiera recuperar y nos neutralizaba. Por momentos tirábamos muchos centros que no tenían eficacia. Después, cuando pusimos dos hombres en el área, creo que ahí mejoramos. Pero no tuvimos nuestro mejor día, si tenemos que rescatar que hoy no se perdió y que estuvimos a punto de ganarlo”.