2 de Mayo: Entre la ley y la trampa

Con su efímera participación con el 2 de Mayo, Juan Antoniel Armoa automáticamente el chico se convierte en jugador de Primera.

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Al ser integrante de la selección Sub 20, con cada participación con la Albirroja juvenil en los juegos oficiales y amistosos internacionales, sumará a la bolsa de minutos que establece el reglamento.

“Esperaba jugar un poco más”, señaló a ABC el portero, sustituido por el titular Ángel Martínez.

“Quisimos aprovechar la convocatoria de Antoniel a la selección para sumar minutos en el reglamento”, explicó a nuestro medio el técnico del Gallo norteño, Eduardo Ledesma.

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Esta especie de “trampa” al reglamento le permitirá al club pedrojuanino acercarse a la meta de los 900 minutos. El incumplimiento de la norma es penado con la resta de tres puntos, más una multa de 1.000.000.000 de guaraníes.