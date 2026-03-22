Alerta roja para Luqueño, que cae en la zona de descenso

Desde el inicio, 2 de Mayo impuso condiciones, adueñándose del trámite mediante la posesión del balón y un asedio constante al área rival. Una de las notas más llamativas de la jornada fue el estreno del portero Juan Armoa, quien fue sustituido apenas al minuto 2 de juego. Esta maniobra técnica tuvo como objetivo principal que su participación con la selección paraguaya Sub 20 compute a favor del club de la “Terraza” para cumplir con la normativa del minuto juvenil de la APF.

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Cerca de la media hora, y por si fuera poco el dominio al que estaba siendo sometido, el Auriazul se quedó con diez hombres tras la expulsión de Thiago Franco tras una plancha al tobillo izquierdo de César Castro. Esta baja agudizó la superioridad del “Gallo”, que encontró su premio justo antes del descanso. El primer tanto nació de un auténtico concierto de toques, precisión y rotación colectiva, que culminó con la definición de Matías Cáceres en la boca del arco para romper el celofán.

En la etapa complementaria, el equipo pedrojuanino no se conformó con la mínima diferencia y salió decidido a estirar la ventaja. El segundo golpe llegó a través de la pelota parada: un tiro de esquina ejecutado con precisión por Alan Gómez fue conectado en el punto penal, sin oposición alguna, por Miguel Barreto. El zaguero, con un certero frentazo, colocó el esférico junto al poste derecho de Alfredo Aguilar para el 2-0 que fue definitivo.

Pese a que la expulsión de Alexis Fariña vía VAR volvió a emparejar numéricamente a los protagonistas minutos después de la segundo golpe, el tanto de Barreto ya había sentenciado el encuentro. La sensación en el ambiente en la ciudad del ñandutí fue que la victoria del local nunca corrió peligro ante la nula reacción de un Luqueño que se diluyó en la desesperación, permitiendo que el 2 de Mayo manejara la ventaja con solvencia hasta el final, hasta incluso contando con chances para hacer abultada la diferencia en el marcador.