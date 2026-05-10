Eduardo Ledesma y un triunfo muy especial con el 2 de Mayo

Con goles de César Castro y Alan Gómez, el 2 de Mayo le ganó el sábado a Rubio Ñu por 2-0, en un partido especial para Eduardo Ledesma, quien rompió relaciones con su antiguo compañero, Felipe Giménez, actual orientador del Laureado. Es que por un lado se consideró que hubo una especie de deslealtad el hecho de haberse quedado con el puesto del entonces jefe “Felipep”.

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“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, más todavía por las condiciones del campo, con la lluvia”, dijo Ledesma en conferencia de prensa.

“Lo importante era hacernos fuertes en casa y sumar los tres puntos”, añadió el profesional de 40 años, quien cumple su primera experiencia como DT de cabecera.

“Por momentos también se necesita esa cuota de fortuna para destrabar un encuentro tan cerrado. Después del gol, el equipo pudo jugar con más tranquilidad”, mencionó Eduardo con relación al centro convertido en gol por César Castro (“sin querer queriendo”).

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“Mantener el arco en cero sigue siendo una prioridad para nosotros, porque desde ahí nace la confianza del equipo”, aseguró el estratega. La portería “avícola” es custodiada por Ángel Martínez.

“Estamos tomando cada partido como una final y los jugadores lo están demostrando dentro de la cancha”, indicó.

En la penúltima fecha del campeonato Apertura, el 2 de Mayo visitará a Libertad, mientras que en la última recibirá a San Lorenzo.