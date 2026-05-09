El 2 de Mayo aplica dos picotazos a Rubio Ñu en la Terraza del país

Luego de los instantes de estudio, fue Rubio Ñu el que tomó la iniciativa, con el manejo del balón, basculando sus maniobras. Sin embargo, fue el 2 de Mayo el que movió el tablero de manera fortuita. Y esa acción ocurrida casi de casualidad, cambió totalmente el panorama.

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Ataque por izquierda del punzante Sergio Fretes para la proyección de César Castro, cuyo centro se convirtió el gol. El envío aéreo pasó por encima del golero argentino Franco Frágueda para el 1-0. El “Gallo” pasaba al frente con un toque de suerte, siempre importante para salir adelante.

⚽️ ¡EL PRIMERO! César Castro levantó la cabeza en busca de un compañero y mandó un centro de zurda, pero la pelota tomó rumbo hacia el arco y terminó siendo un golazo.



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El Laureado perdió totalmente la postura y el local ganó en confianza. El campo húmedo invitaba a los disparos fuera del área. Uno de los lanzamientos, impulsado por Fretes, dio en el travesado.

Del otro lado, Cardozo Lucena ensayó igualmente un tiro de media distancia, que complicó a Ángel Martínez quien dio rebote, no aprovechado por los albiverdes.

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Tras un tiro de esquina, el único que dispuso Rubio Ñu en el primer tiempo, el defensor Vallejos no pudo conectar de buena manera un despeje corto en el área.

Al descanso, con el “2” en ventaja mínima, aunque tuvo posibilidades de ampliarla, sobre todo con un potente tiro de Marcelo Acosta tras la habilitación de Fretes, bloqueado por Frágueda.

El pitazo para el arranque de la complementaria coincidió con un apagón. El espectáculo estuvo paralizado solo por cuatro minutos.

Rubio Ñu cambió de esquema, movió sus piezas, pero no pudo encontrar el funcionamiento ideal para dar vuelta la historia.

El 2 de Mayo siguió con la misma temática, dando calor a la fresca tarde sabatina, con solo 9 grados en la Terraza del país, con el agregado de la llovizna.

El segundo picotazo “avícola” llegó con un centro de Wilson Ibarrola para el testazo de Alan Gómez con el cambio de dirección del balón. Una buena jugada entre los recién ingresados para el tanto tranquilizador.

⚽️ ¡EL 10! Alan Gómez, de cabeza, anotó el segundo gol del Gallo Norteño ante Rubio Ñu.



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Una victoria significativa para el Gallo y principalmente para su entrenador, Eduardo Ledesma, quien fue asistente de Felipe Giménez, actual conductor de Rubio Ñu, con el que rompió relaciones, por lo que el frente a frente de técnico fue más frío de lo que registraba la marca mercurial.