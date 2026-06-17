El 2 de Mayo se mueve en el mercado de pases

El Corral del Gallo norteño, Sportivo 2 de Mayo, se va renovando con nuevas presencias “avícolas”, renovando las expectativas con miras al segundo tramo futbolístico del 2026.

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El pasado lunes, Alexis Villalba Mosqueda, marcador central de 27 años, recibió la bienvenida al club por parte del vicepresidente, Dr. Víctor Hugo Duarte Francia.

Este miércoles, la presentación se dio por la vía rápida, a través de las redes sociales, con dos atletas de proyección, poco conocidos en el circuito profesional.

El volante ofensivo aregüeño Ángel Daniel Aguilera Saldívar, de 23 años, campeón de la Copa Paraguay con General Caballero de Juan León Mallorquín, es uno de los fichajes de la institución “avícola”.

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El joven, surgido en la cantera de Cerro Porteño, tuvo un paso fugaz reciente en el Morelia, de la Liga Expansión de México. Regresa a nuestro medio con la misión de consolidación en Primera.

Otra contratación del “2” es el también mediocampista Alfredo Damián Machado Benítez (27), que en la División Intermedia resaltó por su técnica.

El natural de Ciudad del Este jugó en la segunda categoría de nuestro balompié en filas de Pastoreo FC, Encarnación FC y Deportivo Santaní. También defendió los colores del uruguayo Colón FC de Montevideo y União Cacoalense de Brasil.

Las actividades del plantel del 2 de Mayo están en marcha, bajo la conducción técnica de Eduardo Ledesma.

La nómina parcial de bajas la integran Carlos Servín, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Rodrigo Ruiz Díaz, Sergio Fretes y Miguel Barreto.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El 2 de Mayo debutará contra Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.