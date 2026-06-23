El 2 de Mayo concreta nueva cesión de Ramírez

Con escasas oportunidades en la Toldería de Guaraní, el marcador central César Gregorio Ramírez (22 años) cumplirá su segundo ciclo en el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

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El zaguero registra un solo partido en el primer semestre con el Legendario. Al recibir la propuesta de retorno al Corral del parte del Gallo norteño, no dudó en aceptarla, ya que allí tuvo 23 presentaciones y anotó un gol en la temporada 2025.

El canterano aurinegro había militado en carácter de cedido en Rubio Ñu, en el 2024, en la División Intermedia.

La dotación “avícola” se prepara en Amambay bajo la conducción técnica de Eduardo Ledesma.

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Los nuevos son Alexis Villalba, Ángel Aguilera y Alfredo Machado, a quienes se suma ahora César Gregorio Ramírez, un conocedor de la casa.

El campeonato Clausura arrancará el viernes 24 de julio. El estreno del 2 de Mayo será contra Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití.