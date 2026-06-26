El 2 de Mayo incorpora a canteranos de Cerro Porteño

En el proceso de rearmado de su plantel, el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero anunció este viernes la llegada a préstamo de dos jóvenes jugadores de Cerro Porteño.
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Rodrigo Antonio Gómez Villalba, lateral derecho de 20 años, arriba al Corral del Gallo norteño con la experiencia de haber jugado en la Primera del Ciclón.
En este 2026, el defensor disputó 13 encuentros con la casaca azulgrana, 10 en el torneo Apertura y 3 en la Copa Libertadores. Totaliza 26 juegos en el profesionalismo, desde el 2025.
Otro cerrista que se convierte temporalmente en “avícola” es el centroatacante Fredy Emanuel Silvero González (19). El chico jugó dos partidos en Primera (7 minutos en campo), en el Clausura 2025.
Con los nuevos fichajes, la cantidad de altas en el plantel dirigido por Eduardo Ledesma llega a seis, con Alexis Villalba, Ángel Aguilera, Alfredo Machado, César Gregorio Ramírez, Rodrigo Gómez y Fredy Silvero.
La dotación albiazul se prepara en Amambay para el campeonato Clausura, que se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El estreno será contra Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití.