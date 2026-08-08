Eduardo Ledesma: “La humildad es algo que no tenemos que perder”

“Hay algo que no tenemos que perder como grupo: la humildad”, afirmó Ledesma, quien resaltó el trabajo conjunto entre cuerpo técnico, jugadores y dirigencia como una de las principales claves del gran arranque.

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El técnico reconoció que Olimpia tuvo mayor control del partido en algunos pasajes y que a su equipo le costó manejar la pelota, pero valoró la capacidad de sus dirigidos para resistir y golpear en el momento justo.

“Por momentos lo sufrimos. Nos costó estar más finos con el balón, pero los chicos dejaron todo dentro del campo. Se nota la solidaridad que hay en el grupo y por eso hoy nos llevamos el triunfo”, señaló.

Ledesma también destacó la capacidad del plantel para adaptarse a los cambios tácticos durante el encuentro y valoró especialmente el aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco.

“Cada uno deja la vida por el compañero y eso es lo que hoy nos da resultados positivos”, sostuvo.

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Sobre la posibilidad de pelear por el campeonato, el entrenador prefirió mantener la cautela: “Siempre el fútbol es partido tras partido. Sabemos que haciendo bien las cosas acá en casa, sumando de a tres lo posible, eso nos va a permitir estar bien arriba”.

Con tres victorias en casa y nueve puntos en cuatro fechas, el “Gallo Norteño” disfruta de un arranque soñado, aunque Ledesma insiste en mantener la misma receta: humildad, solidaridad y trabajo colectivo.