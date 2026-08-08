Festejo en el corral: 2 de Mayo derrotó a Olimpia 1-0 sobre el final en el Norte

Sportivo 2 de Mayo consiguió una victoria de enorme valor al derrotar 1-0 a Olimpia en el estadio Río Parapití, por la cuarta fecha del torneo Clausura 2026.

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El “Gallo Norteño” encontró el gol en el tramo final del partido y volvió a hacerse fuerte en su casa, donde mantiene una campaña perfecta. Olimpia pagó caro la ineficacia en el área donde no pudo aprovechar las innumerables situaciones que se generaron.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso y parejo, con Olimpia intentando asumir el protagonismo desde el comienzo y el conjunto pedrojuanino respondiendo mediante transiciones rápidas. El Decano generó la primera situación de peligro a los siete minutos, cuando Eduardo Delmás probó con un zurdazo desde la medialuna que se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, el equipo dirigido por Eduardo Ledesma consiguió equilibrar las acciones y también tuvo sus oportunidades. A los 39’, Tobías Portillo recibió en tres cuartos de cancha y sacó un potente derechazo que pasó muy cerca del travesaño de Gastón Olveira.

Olimpia, sin embargo, terminó mejor la primera etapa. A los 42’, Bryan Bentaberry apareció en el área y sacó un remate con efecto que parecía dirigirse al ángulo, pero Agustín Rossi respondió con una espectacular atajada para mantener el cero.

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El complemento mantuvo la paridad. Olimpia tuvo una inmejorable ocasión a los 54’, cuando Romeo Benítez ganó por la banda y envió un centro atrás para Eduardo Delmás, cuyo remate cruzado pasó muy cerca del poste izquierdo.

🤏¡CERQUITA DEL PALO! Eduardo Delmás desaprovechó el primero de Olimpia.



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Los entrenadores movieron sus bancos en busca de cambiar el rumbo del partido, pero el gol continuaba sin aparecer. Pablo “Vitamina” Sánchez intentó darle mayor peso ofensivo al “Decano”, mientras Ledesma renovó las fuerzas del conjunto local con el ingreso de Fernando Matías Cáceres, entre otras variantes.

Y cuando el empate parecía sentenciado, apareció el golpe del “Gallo”.

A los 89 minutos, César Castro recuperó una pelota en mitad de cancha ante Pedro Zarza, quien cometió un error garrafal al perder en el medio reclamando una falta, Castro emprendió una carrera hacia el área. El lateral peleó la posesión con Bryan Bentaberry y, tras ganar un rebote, consiguió habilitar a Fernando Matías Cáceres.

El delantero recibió dentro del área y definió con enorme serenidad, colocando la pelota junto al poste derecho de Gastón Olveira para marcar el 1-0 y desatar la locura en las tribunas del Río Parapití.

⚽️¡EL GOL DE LA VICTORIA! Fernando Cáceres anotó faltando muy poco para el final y no le dio tiempo a Olimpia para reaccionar.



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Olimpia intentó reaccionar durante los minutos de adición, pero el equipo local cerró los espacios y defendió con firmeza la ventaja hasta el pitazo final de David Ojeda de discreta actuación.

Con este triunfo, Sportivo 2 de Mayo suma diez puntos y mantiene el pleno de victorias jugando en la “Terraza”, con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones como local. El equipo norteño queda además como único líder de la clasificación, a la espera del resultado de Sportivo Trinidense.

Para Olimpia, la derrota representa un duro golpe en el torneo, ya que suma su tercera caída en cuatro jornadas. El Decano deberá cambiar rápidamente el chip, pues el jueves tendrá un desafío internacional de máxima exigencia: enfrentará a Vasco da Gama en Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.