“Debió ser validado”: el análisis del tanto anulado al 2 de Mayo

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) publicó el ‘Análisis arbitral’ de la fecha 11 del torneo Clausura 2026. Entre las jugadas polémicas, el 2 de Mayo había reclamado el tanto anulado contra Nacional en el inicio del segundo tiempo por una supuesta falta del defensor Pedro Sosa sobre el arquero Santiago Rojas.

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El Gallo había descontado con el gol de Jorge Sanguina, pero David Ojeda marcó una infracción de Sosa ante Rojas en el tiro de esquina. El zaguero tuvo un contacto con el portero, que exageró la caída mientras el balón estaba en el aire. El árbitro fue llamado por el VAR para revisar la dudosa jugada, pero finalmente no cambió de decisión.

El Análisis arbitral del gol anulado a 2 de Mayo ante Nacional

Invalidar el descuento con el resultado 2-0 a favor del Tricolor de Víctor Bernay fue una sentencia anímica para los pedrojuaninos, que reclamaron puntualmente la acción durante y después del cotejo. En la evaluación, el departamento encabezado por Éber Aquino mencionó que el gol fue incorrectamente anulado por el juez principal.

“En las imágenes se puede constatar que estando el balón en juego se produce un contacto entre el atacante y el guardameta. Se aprecia que dicho contacto carece de la fuerza e intensidad necesarias para ser valorado como infracción. Se observa una exageración del guardameta que aprovechó el contacto para dejarse caer”, señaló el análisis.

“La acción debió ser valorada como lícita y no falta por lo que el gol inicialmente anulado debió ser validado y subir el marcador del encuentro”, concluyó la Comisión de Árbitros en gol anulado a Jorge Sanguina a los 52 minutos. Con la derrota en el Arsenio Erico, los dirigidos por Eduardo Ledesma perdieron el segundo lugar de la tabla (terceros).