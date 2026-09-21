Fútbol
21 de septiembre de 2026 a la - 09:06

La tabla: Libertad único líder y a cuánto están Olimpia y Cerro

Jugadores Alexis Cecon y Fernández en acción, vistiendo camisetas blancas y negras en un campo de fútbol con ambiente festivo.
Los jugadores de Libertad celebran un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

El torneo Clausura 2026 finalizó la primera rueda: Libertad es único líder, pero Olimpia y Cerro Porteño recortaron distancias.

Por ABC Color
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Finalizó la primera rueda del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El certamen disputó este fin de semana la undécima fecha y a partir de ahora, disputa las otras once jornadas decisivas para definir el segundo campeón del año (si no repite Olimpia), los cupos internacionales restantes (2 de Copa Libertadores y 4 de Copa Sudamericana) y los descensos (2) a la División Intermedia.

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Luego de 11 rondas, hay un solo puntero y es Libertad: el Gumarelo empató 1-1 con Sportivo Ameliano en La Huerta y aunque continúa en la cima, las diferencias con los escoltas quedaron reducidas. Olimpia, que goleó 3-0 a San Lorenzo, es nuevo escolta, mientras que Cerro Porteño y Guaraní, que vencieron 1-0 a Rubio Ñu y Sportivo Trinidense respectivamente, volvieron a la pelea.

El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Además del Decano de Pablo Vitamina Sánchez, el Ciclón de Gustavo Costas y el Aborigen de Francisco Arce, hay otros equipos muy cerca: Nacional de Víctor Bernay escaló al tercer lugar al golear 3-0 al 2 de Mayo de Eduardo Ledesma, ahora cuarto en la clasificación. Por su lado, el Triki de José Arrúa quedó quinto y la V Azulada de Roberto Nanni está en la séptima posición.

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 después de 11 fechas

  1. Libertad 23 puntos
  2. Olimpia 22 puntos
  3. Nacional 21 puntos
  4. 2 de Mayo 21 puntos
  5. Sportivo Trinidense 17 puntos
  6. Guaraní 17 puntos
  7. Sportivo Ameliano 17 puntows
  8. Cerro Porteño 17 puntos
  9. Sportivo Luqueño 13 puntos
  10. Rubio Ñu 8 puntos
  11. Recoleta FC 7 puntos
  12. San Lorenzo 1 punto
Rodney Redes (i), jugador de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Rodney Redes (i), jugador de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Torneo Clausura 2026: Solo seis puntos entre el primero y octavo

La diferencia entre el primero de la tabla de posiciones y el octavo es solamente de 6 puntos cuando restan 33 por disputar en el torneo Clausura 2026. Libertad de Nelson Haedo Valdez es puntero con 23 unidades y aventaja por 1 a Olimpia (22), por 2 a Nacional (21) y 2 de Mayo (21) y, por 6 a Sportivo Trinidense (17), Guaraní (17), Sportivo Ameliano (17) y Cerro Porteño (17).

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Y en el comienzo de la segunda y última rueda, hay un choque que puede cambiar las ubicaciones en la clasificación: el Gumarelo recibe al Decano en La Huerta. Por su lado, el Tricolor mide a la V Azulada en el Arsenio Erico; el Gallo visita a Rubio Ñu en La Arboleda; el Ciclón enfrenta al Triki en el Luis Salinas, donde también el Aborigen juega frente a Sportivo Luqueño.