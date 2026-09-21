La tabla: Libertad único líder y a cuánto están Olimpia y Cerro

Finalizó la primera rueda del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El certamen disputó este fin de semana la undécima fecha y a partir de ahora, disputa las otras once jornadas decisivas para definir el segundo campeón del año (si no repite Olimpia), los cupos internacionales restantes (2 de Copa Libertadores y 4 de Copa Sudamericana) y los descensos (2) a la División Intermedia.

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Luego de 11 rondas, hay un solo puntero y es Libertad: el Gumarelo empató 1-1 con Sportivo Ameliano en La Huerta y aunque continúa en la cima, las diferencias con los escoltas quedaron reducidas. Olimpia, que goleó 3-0 a San Lorenzo, es nuevo escolta, mientras que Cerro Porteño y Guaraní, que vencieron 1-0 a Rubio Ñu y Sportivo Trinidense respectivamente, volvieron a la pelea.

Además del Decano de Pablo Vitamina Sánchez, el Ciclón de Gustavo Costas y el Aborigen de Francisco Arce, hay otros equipos muy cerca: Nacional de Víctor Bernay escaló al tercer lugar al golear 3-0 al 2 de Mayo de Eduardo Ledesma, ahora cuarto en la clasificación. Por su lado, el Triki de José Arrúa quedó quinto y la V Azulada de Roberto Nanni está en la séptima posición.

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 después de 11 fechas

Libertad 23 puntos Olimpia 22 puntos Nacional 21 puntos 2 de Mayo 21 puntos Sportivo Trinidense 17 puntos Guaraní 17 puntos Sportivo Ameliano 17 puntows Cerro Porteño 17 puntos Sportivo Luqueño 13 puntos Rubio Ñu 8 puntos Recoleta FC 7 puntos San Lorenzo 1 punto

Torneo Clausura 2026: Solo seis puntos entre el primero y octavo

La diferencia entre el primero de la tabla de posiciones y el octavo es solamente de 6 puntos cuando restan 33 por disputar en el torneo Clausura 2026. Libertad de Nelson Haedo Valdez es puntero con 23 unidades y aventaja por 1 a Olimpia (22), por 2 a Nacional (21) y 2 de Mayo (21) y, por 6 a Sportivo Trinidense (17), Guaraní (17), Sportivo Ameliano (17) y Cerro Porteño (17).

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Y en el comienzo de la segunda y última rueda, hay un choque que puede cambiar las ubicaciones en la clasificación: el Gumarelo recibe al Decano en La Huerta. Por su lado, el Tricolor mide a la V Azulada en el Arsenio Erico; el Gallo visita a Rubio Ñu en La Arboleda; el Ciclón enfrenta al Triki en el Luis Salinas, donde también el Aborigen juega frente a Sportivo Luqueño.