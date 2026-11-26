En comunicación con Cardinal Deportivo, el presidente del Sportivo 2 de Mayo, Víctor Duarte, dejó en claro que acatarán la medida —presentada por el presidente de Nacional, Enrique Sánchez— para seguir compitiendo, aunque advirtió que en el caso del “Gallo Norteño” el trámite trasciende lo deportivo y entra en un terreno jurídico y patrimonial de gran magnitud.

Rechazo en la ciudad e identidad histórica

Duarte reconoció que la resolución despierta resistencia entre los hinchas y pobladores de la capital del Amambay, debido al peso histórico que encierra el nombre de la institución. “Y acá nosotros, como dirigentes, tenemos el derecho y la obligación —no, más que nada el derecho, la obligación— de aceptarlo; así no nos jugamos así nomás. Y el público, lógicamente, siempre, cada vez que esto suena, porque esto va sonando ya cada tanto. Creo que ya es oficial, porque se reunió el comité ejecutivo, pero la inmensa mayoría de acá en la ciudad no está de acuerdo, Este club tiene historia, tiene tradición, viene de la sensibilización de guerra y guerra, como Paraguay siempre se acostumbró a guerra; bueno, esta no es la excepción, y queda el recuerdo y la cultura y la historia de una batalla épica”.

Un patrimonio millonario y una sociedad por disolver

Consultado sobre los pasos a seguir en el plano institucional, el titular pedrojuanino explicó que la figura jurídica bajo la cual opera el club impide un simple cambio administrativo y expone activos valuados en millones de dólares. “Si queremos seguir en la APF, tenemos que acatar; eso queda ya de maduro, lógico. El caso del 2 de Mayo no es tan sencillo. Les les comento de que el 2 de Mayo es una sociedad deportiva, hay que disolver la sociedad deportiva”.

A renglón seguido, detalló el riesgo legal que implicaría modificar la denominación sin resolver antes el destino de los bienes de la entidad. “¿Qué implica eso? Un patrimonio evaluado en once, doce millones de dólares, hay que darle destino. Porque, si no, vos cambiás, vos cambiás el tablero: el día de mañana puede venir un nieto, bisnieto, aquellos dirigentes que pasaban por la institución y te pueden reclamar su parte. Lo nuestro no es sencillo”.

Gestiones legales y un proceso que llevará tiempo

Ante la consulta sobre si el equipo mantendrá su nombre actual durante la próxima temporada, Duarte señaló que el equipo jurídico de la directiva ya comenzó a analizar los pasos ante organismos estatales antes de adecuarse formalmente ante la APF. “Tenemos un proceso muy diferente a los demás, porque hay que ver qué hacer con la sociedad. Hoy, esta mañana, ya me puse en contacto con nuestros compañeros de directiva que son abogados; ya les pedí que vean un poquito cómo resolver este tema de la sociedad deportiva y, lógicamente, que vamos a tener un tiempito para hacer las gestiones”.

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En ese sentido, remarcó que la adecuación exige primero cumplir con las leyes nacionales antes de presentar la documentación deportiva. “Esto hay que acudir a las entidades del Estado para rectificar todo lo que sea en cuanto a las normativas legales de la República de Paraguay y, lógicamente, eso implica que después tendremos que ayornarnos a las reglamentaciones de la APF”.

El peso de estar en Primera y los activos del club

Respecto a los plazos y a la espera de la notificación formal por parte de la matriz del fútbol paraguayo, el dirigente subrayó la dificultad de ejecutar esta transformación estando en la máxima categoría. “No tengo nada por escrito, son recortes en medios digitales. Lo que que sí seguramente nos van a pasar es la resolución, los articulados, todo lo que implica el cambio de nombre de un club. Creo que en este caso para nosotros es muy difícil, bien difícil, porque estamos en Primera División, si esto nos tocaba ya en el Nacional B, creo, para que no hubiera ningún problema o no hubiera mucho contratiempo”.

Finalmente, enumeró la envergadura de las propiedades e inversiones que posee hoy la institución, factores que obligan a manejar el proceso con extrema cautela. “En este momento el club patrimonialmente ha crecido bastante: tiene uno de los estadios más grandes del país en este momento y muchos otros predios —no solamente el estadio, los alrededores—; tenemos lugares que estamos alquilando a universidades, tenemos una chacrita de 11 hectáreas, tenemos loteamientos, muchas cosas que resolver acá, y, lógicamente, que vamos a ayornarnos, tenemos que ayornarnos, porque competiciones te van a inscribir solamente si cambiaste de nombre o que no sea nombre de calendario”.