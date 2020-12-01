De “el odio a los paraguayos” a la suspensión: retiraron la capitanía de Los Pumas a Pablo Matera por tuits xenófobos

La Unión Argentina de Rugby (UAR) suspendió y retiró la cinta de capitán de Los Pumas a Pablo Matera. La entidad también sancionó a Guido Petti y Santiago Socino después de la aparición de antiguos tuits con mensajes xenófobos (contra paraguayos y bolivianos). Los jugadores quedaron en el ojo de la polémica tras un tímido homenaje (solo utilizaron una pequeña cinta negra) antes del choque por el Tres Naciones ante los All Blacks, que sí rindió tributo al “Diez” antes del tradicional haka.

La UAR convocó a una reunión de urgencia y resolvió “revocar la capitanía de Pablo Matera” y suspender al implicado así como a Guido Petti y Santiago Socino. Los Pumas enfrentarán a Australia, el sábado en Sydney, por el segundo lugar del Tres Naciones, que ya ganó Nueva Zelanda. “Si bien los mensajes fueron expresados entre 2011 y 2013, no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas”, comentó el organismo.

“Desde la Unión Argentina de Rugby condenamos cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen, representen a nuestro país”, agregó la UAR. En medio de las críticas por los tuits, Matera cerró su perfil de Twitter. Antes del escándalo, el excapitán pidió disculpas por el tibio honor a Maradona. “Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente”, había señalado.

Las críticas fueron demoledoras en las redes sociales y muchos atribuyeron el gesto casi de desprecio a una cuestión clasista, dado que en Argentina asocian el rugby a un deporte de élites. También recordaron que durante una visita a Buenos Aires, los All Blacks visitaron el museo de Memoria de la ESMA, que fue centro clandestino de detención y torturas en la dictadura (1976-1983) que dejó 30.000 desaparecidos, entre ellos 151 rugbiers y que, Los Pumas nunca hicieron.

“Me dolió que no hayan hecho nada. (...) Se quedaron cortos con el homenaje”, expresó el exrugbier Hugo Porta, histórico referente de Los Pumas. “Seguramente el rugby lo repensará y hará lo que tenga que hacer”, agregó. En el video de disculpas, Matera aseguró que todos los jugadores estaban “muy apenados”. “No queríamos dejar de pedirles disculpas, queríamos decirles que Diego está siempre presente y es una persona sumamente importante para este equipo”, culminó.