Italia y España se citan en semifinales de la Eurocopa

La ‘Azzurra’ se adelantó por medio de un gran movimiento del centrocampista Nicolò Barella (31) y amplió distancias con un golazo del atacante Lorenzo Insigne (44) desde fuera del área. El artillero Romelu Lukaku, de penal, redujo distancias para los ‘Diablos Rojos’ (45+2) y su generación dorada, que acumuló una nueva desilusión.

En el segundo tiempo las fuerzas se equilibraron, y el arquero italiano Gigio Donnarumma se convirtió en figura con tapadas importantes a Kevin De Bruyne y Lukaku.

Italia amplía su récord

* Italia llega a 32 partidos sin perder (27V 5E). La última derrota fue el 10/09/2018 (1-0 ante Portugal). Son 13 victorias seguidas.

* Italia ha establecido un nuevo récord de victorias consecutivas (15) para un equipo entre las clasificatorias y finales de Eurocopa.

* Italia está de regreso a semifinales por primera vez desde 2012, cuando cayó en la final por 4-0 contra España, su rival del martes.

* Italia es el 2° equipo en ganar sus primeros 5 partidos en una EURO, después de Francia en 1984.

* Lukaku ha marcado un gol en todos sus 5 partidos contra el portero italiano Gianluigi Donnarumma (5 goles, 4 con Inter vs. AC Milan).

España, en los penales

España volvió a unas semifinales de la Eurocopa después de eliminar ayer en la tanda de penales (3-1, 1-1 en el tiempo reglamentario) a una Suiza que se quedó con diez, en San Petersburgo. Unai Simón, arquero español, fue la figura de la tanda al detener dos disparos y Mikel Oyarzabal convirtió el penal decisivo.

En el tiempo reglamentario, España se había adelantado pronto con un autogol de Denis Zakaria (8), a quien golpeó un fuerte disparo de Jordi Alba, pero Suiza empató por medio de su capitán Xherdan Shaqiri (68). La ‘Nati’ sufrió la expulsión de Remo Freuler (77) por una fea entrada a Gerard Moreno.

* España no pisaba unas semifinales de Eurocopa desde 2012, cuando acabó ganando el torneo disputado en Polonia y Ucrania.

* España ha superado 4 de sus 5 tanda de penales en Eurocopas. En las tres anteriores llegó a la final: vs. Dinamarca en 1984, vs. Italia en 2008 y vs. Portugal en 2012.

* El gol en contra del suizo Denis Zakaria ante España fue el 10° en la Euro 2020. En todos los demás Euros combinados solamente se habían registrado solo 9 autogoles.