Una publicación mexicana sobre “Negocios Obscenos” en el fútbol involucra a Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). La cuarta entrega de la investigación realizada por el periodista del diario Récord, Ignacio Suárez, relaciona al paraguayo con escuchas telefónicas en las que supuestamente hace referencia a las convocatorias de jugadores a la selección nacional con el propósito de elevar la cotización de los mismos para una futura transferencia.

Lea más: Turbulencia en el fútbol paraguayo por publicación de periodista mexicano

“Estos no son dichos de un periodista. No me baso en supuestos. Tuve acceso a una parte de la carpeta de investigación. Es una carpeta que va aumentando día a día”, comenzó Suárez. “Con el rastreo que hacen las unidades de Inteligencia financiera de Uruguay, Argentina, Estados Unidos, empezaron a atar cabos. Nos llevaron a Pedro Aldave, al avión que utiliza y en donde está en bitácoras de vuelo el presidente Harrison”, continuó.

Lea más: Gerardo Acosta: “Harrison y la APF no tienen nada que ver”

“El señor Harrison es referido en varias conversaciones de WhatsApp, en varias escuchas. Hay varias que no puedo difundir por confidencialidad y también para que la justicia no pierda elementos probatorios si se hacen públicos. El tema de la selección paraguaya, la nominación de los jugadores está en las escuchas. Es algo que sucede. Sucede en México, en Argentina. Es difícil documentarlo y lo que actualmente está documentando la justicia de Argentina”, agregó.

Lea más: Ni la APF ni Robert Harrison están imputados

“No es algo que estoy inventando. La manipulación que existe en la manipulación paraguaya, y lo reflejan bien las conversaciones de WhatsApp, refleja algo que sucede en selecciones de Argentina, Perú. Se habla de lavado de dinero. Hay empresas que están fundadas tanto en Panamá, Islas Vírgenes, Islas Caimán. Hay offshores. El tema en donde nos pueden ligar y complicar, es porque están siguiendo la ruta del dinero”, prosiguió.

Lea más: Pedro Aldave: “Son cosas que carecen de veracidad”

“Para mí, es evidente que hay tráfico de influencias, para que puedan llamar a un jugador, posteriormente le puedan subir el precio y luego lo puedan vender (…) El caso de Blas Armoa lo había documentado meses atrás. Hay una conversación de WhatsApp donde dice que lo tienen que llamar a la selección menor, lo tienen que bancar y tiene que salir vendido. Luego se hace un llamado a la selección menor”, manifestó, recordando el caso de Armoa, quien fue transferido a Juárez de México.