“Si cumplen los requisitos, no habrá inconvenientes”: Dr. Borba y el 100% del Defensores para la Supercopa

Cerro Porteño y Olimpia jugarán por quinta vez en la temporada, pero en esta ocasión, en la definición de la Supercopa, el nuevo certamen organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El superclásico será el domingo 12 de diciembre, a las 19:00, en el Defensores del Chaco, que podría tener el 100% habilitado para el último partido de 2021.

El Dr. Julio Borba, quien autorizó el aforo completo del estadio de Sajonia para los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas, mencionó que la APF todavía no envío la solicitud sobre la apertura total de la capacidad del escenario. “Todavía no recibí la nota, vamos a evaluar cuando recibamos la nota”, comentó el ministro de Salud a La Primera Mañana de ABC 730 AM.

“Al que le di seguimiento completo fue a Paraguay-Chile, hubo un equipo de Salud Pública controlando que se cumpliera el ingreso. Si se cumplen con todos los requisitos, no creo que haya mayores inconvenientes”, culminó Borba con relación a Cerro Porteño-Olimpia. Aunque rechazó, Guaraní tuvo el “ok” del organismo sanitario para el Rogelio Livieres en la última ronda del torneo Clausura.