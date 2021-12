Arranca el cuadrangular

Tras el sorteo que tuvo lugar ayer, el fixture quedó establecido. Esta noche, a partir de las 20:00, se medirán Horqueta vs. Coronel Oviedo, y de fondo, desde las 21:45, Amambay vs. Concepción. Jueves: Concepción vs. Coronel Oviedo, Amambay vs. Horqueta. Viernes: Horqueta vs. Concepción, Amambay vs. Coronel Oviedo.

Los horarios de los juegos son los mismos los tres días. Sin embargo, el orden de la jornada final se podrá modificar conforme a los puntos en juego.

“Mata-mata”. La etapa semifinal se disputó íntegramente el lunes y una de las sorpresas fue la eliminación del campeón vigente, Presidente Franco, en manos de Coronel Oviedo (2-0).

El anfitrión, y favorito a alcanzar su décima estrella en su propia casa, Amambay, se impuso por 3-0 a Encarnación. Otro local, Concepción no defraudó y dejó atrás a la revelación, San Juan Nepomuceno, al imponerse 7-4. Finalmente, en su cancha, Capitán Bado se despidió del certamen al caer contra Horqueta 3 a 1.