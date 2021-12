Luqueño-Ameliano: cuándo y dónde será la revancha de la Promoción

El Sportivo Ameliano sorprendió y derrotó 3-2 al Sportivo Luqueño en el primer mano a mano de la Promoción. La V Azulada, el cuarto de la División Intermedia, sacó ventaja en la serie e irá por el histórico boleto a la Primera División. La revancha será el sábado, a las 19:30, en el Defensores del Chaco, que tendrá nuevamente habilitado el 50% del aforo.

“Si no nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, esto será peor”, comentó Walter Ortiz, autor del 1-0 parcial, con relación a la vuelta, en la que el Auriazul deberá remontar para evitar el descenso. “Por algo estamos llegando acá, a esta instancia, soñar no cuesta nada y ojalá se nos de”, comentó, por su parte, Jorge Giménez, autor de un doblete para el conjunto de Barrio Jara.

