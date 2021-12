Cáceres, el adiós de Roque y ¿esperanza de que continúe?

La continuidad de Roque Santa Cruz era uno de los temas prioritarios a resolver por el nuevo presidente, Miguel Cardona. A pesar de la esperanza que tenía la directiva de que el capitán siga y dispute la Copa Libertadores con Olimpia en 2022, el propio jugador anunció pos superclásico que jugaba por última vez en el Decano. El futuro del atacante de 40 años estaría en Libertad, donde Horacio Cartes abrió las puertas con anterioridad.

La comunicación de Roque sorprendió a muchas, hasta quizás al mismo Julio César Cáceres, que había manifestado en varias oportunidades que desea contar con el exCruz Azul en el plantel para el próximo período. Pero el domingo, el Emperador arrancó con el “estamos sensibles” y terminó con el “esperemos que en estos días que pase, él pueda tomar la decisión correcta”, generando una esperanza a que el futbolista cambie de postura.

“Estamos sensibles, no es fácil. Habrá tiempo para ir analizando, es un jugador, es un referente muy importante no solo por lo que demostró en el club, sino en general, en el fútbol paraguayo. Nosotros habíamos manifestado que era un jugador clave en todos los sentidos, no solo estando dentro de la cancha y él sabe eso. Esperemos que en estos días que pase, estando con la familia, que pase toda la tensión que hemos tenido, la dificultad, él pueda tomar la decisión correcta”, comentó el DT.

En setiembre, el Gumarelo y el Franjeado habían llegado a un acuerdo para que Roque dispute las semifinales de la Copa Sudamericana con el conjunto de Daniel Garnero, pero la repercusión mediática hizo que la dirigencia y el propio delantero retrocedan en la decisión y acaban el vínculo en este diciembre. Además, las conquistas de la Copa Paraguay y la Supercopa Paraguay es un buen escenario para culminar el segundo ciclo con el Rey de Copas.