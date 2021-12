Francisco Arce y la dura respuesta por la expulsión de Jean Paulo

El superclásico vivió un insólito episodio a minutos del arranque de la Supercopa Paraguay. Eber Aquino, por intermedio del VAR, expulsó a Jean Paulo Fernandes Filho por un gesto ofensivo hacia los simpatizantes de Olimpia. El brasileño de Cerro Porteño iba a comenzar el partido hacia el arco sur, frente a la zona ocupada por los hinchas del Decano, y cuando trataba de colgar un rosario en la red, respondió al lanzamiento de bengalas con un “corte de cuello”, que Mario Díaz de Vivar observó a través de la tecnología y avisó el árbitro principal.

Francisco Arce no solo evidenció el malestar durante la roja sino que también en la conferencia. “Normalmente casi siempre yo hago esas evaluaciones para dentro y no públicas, pero de esta no puede escapar. Yo hablé con él antes de lo que podría pasar, antes de entrar a la cancha e igual él se dejó llevar. Creo que cometió un grave error, un error que solamente un pedido de disculpa no soluciona. Por eso mismo no dejé que hiciera eso en el vestuario con sus compañeros”, expresó el entrenador después de la derrota 3-1 contra el Franjeado.

Arce avisó que “veremos cómo se resuelve eso a futuro” y puntualizó que Jean debe cambiar la actitud. “Veremos cómo se resuelve eso a futuro con la opinión y la determinaciones también si es que continuamos también con la comisión directiva. Hay cosas que él tiene que cambiar de su forma de actuar porque capaz que en Brasil o en otros lugares sirvan, acá no funciona porque también el arbitraje reacciona de manera diferente acá en relación a lo que él está acostumbrado”, continuó el estratega paraguaríense.

“No le pasó lo de hoy por falta de aviso, ya van varias oportunidades que venimos charlando con él y es es la parte que más me molesta. Si hay alguien a quien debe hacer caso es a su entrenador”, cerró Arce, quien continuaba enojado por el accionar de Fernandes Filho. Por reglamento, el Ciclón, campeón del torneo Clausura, realizó el cambio por Rodrigo Muñoz y comenzó el cotejo con 11 ya que un futbolista expulsado antes del inicio de un encuentro, puede recibir sustitución. La buena noticia es que no cumplirá la sanción en el torneo Apertura 2022.