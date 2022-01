Varios casos por definir

Mientras se va cerrando la parte más fuerte de la preparación física con el profesional PF argentino Elvio Paolorroso, en filas franjeadas se piensa en el partido amistoso del sábado frente a Resistencia, en Para Uno.

En cuanto al ya largo tema de Sosa, ayer su representante, Daniel Campos, una vez más repitió al Cardinal Deportivo la idea de llevarlo al fútbol argentino y que no se tiene respuesta de la dirigencia olimpista al respecto y menos del pago de la deuda pendiente.

“Escucho al presidente que me dice que me hicieron una oferta pero nunca me ofrecieron nada, tengo una oferta superadora, le llamo hace tres días y nadie me atiende. El presidente (Miguel Cardona) habrá soñado”, afirmó Campos sobre el caso de Ramón Sosa.

“La deuda no es conmigo por Ramón Sosa, es con Tembetary. Hace 4 días me quiero reunir con él y no me atiende”, manifestó.

Peñarol por Ale

Ayer saltó la información que Peñarol pretende fichar al charrúa Agustín Ale Perego (26 años), de poca aparición en Olimpia en la temporada pasada.

Pero el equipo uruguayo espera que se desvincule del Franjeado y luego seguir.

El Sub 19

Hoy se espera tener la definición sobre la nueva reglamentación de incluir un futbolista Sub 19 y que debe acumular 800 minutos en cada torneo.

Voces de varios técnicos de la categoría mayor hicieron sentir su disconformidad al respecto. Pero de acuerdo a la información a la que se accedió anoche, esta exigencia se implementará a partir del torneo Clausura y no del Apertura como se pretendía.