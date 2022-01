A la vista de su gente

El choque de preparación de ayer tuvo como principal atractivo la presentación de las nuevas casacas que utilizará el Decano a partir de esta temporada, en la que jugará el torneo Apertura y entrará en acción en la Copa Libertadores desde la Fase 1, enfrentando al César Vallejo de Perú.

El entrenador Julio César Cáceres paró en cancha a los mejores hombres que tiene a disposición, mientras que Humberto García, presentó un equipo alternativo, ya que los considerados titulares disputarán hoy otro choque de observación ante el 12 de Octubre de Itauguá, en el estadio Luis Salinas.

El primer tanto llegó por intermedio de Jorge “Pollo” Recalde, quien recibió de espalda en la medialuna del área, giró y remató esquinado al poste derecho del portero Jorge Chena.

El segundo gol llegó a través de Guillermo Paiva, quien concluyó una buena combinación suya con Derlis González.

El descuento llegó gracias a Ariel Estigarribia, con un zurdazo desde ángulo cerrado que encontró mal posicionado a Gastón Olveira.

Olimpia: Gastón Olveira; Víctor Salazar, Saúl Salcedo (59′ Mateo Gamarra), Antolín Alcaraz e Iván Torres; Alejandro Silva (77′ Guillermo Paiva), Edgardo Orzusa (59′ Marcos Gómez), Hugo Quintana (59′ Adelio Zárate) y Fernando Cardozo; Derlis González y Walter González (59′ Jorge Recalde). D.T.: Julio César Cáceres. Sportivo Ameliano: Jorge chena; Kevin Agüero, Hugo Benítez, Marcelo Riquelme, y Félix Benítez (71′ Rodrigo López); Gustavo Caballero (63′ Robert Aldama), Édgar Zaracho (58′ Carlos Castro), Luis Cáceres (80′ Danilo Rojas) y Robert Noguera; Junior Vargas y Jorge Giménez (80′ Ariel Estigarribia). D.T.: Humberto García.

El “Lobo” se lo lleva a Sosa

Olimpia y Gimnasia y Esgrima de La Plata, finalmente concretaron el traspaso de Ramón Sosa.

El volante ofensivo de 22 años, finalmente terminará recalando en el fútbol argentino, el “Lobo” por pedido expreso de Néstor “Pipo” Gorosito, contará de ahora en más con el concurso del futbolista.

En la transferencia de Sosa, la institución franjeada venderá el 40 por ciento del pase y le quedará un 10 por ciento. Recibirá 1.300.000 dólares, de los cuales podrá cubrir la deuda que tiene con el Atlético Tembetary, dueño de la otra mitad del pase. Y finalmente quedan 550.000 dólares a las arcas del “Decano”, a decir del presidente Miguel Cardona.

Morel Rodríguez “ya no va”

El presidente de Olimpia, Miguel Cardona, confirmó ayer que el caso Claudio Morel Rodríguez “ya no va más” y que el exlateral finalmente no se sumará al cuerpo técnico: “Hablé con Julio Cáceres y le dije que no va más. La verdad quería que venga, pero ya pasó mucho tiempo”, expresó.

“A Olimpia se le tiene que respetar como institución y si una persona da tantas vueltas y vueltas entonces ya no va más”, argumentó Cardona.

* Isidro Pitta jugará a préstamo en el Juventude de la Serie A de Brasil, por cuya operación, Olimpia recibirá un beneficio económico, ya que el Franjeado tiene aún el 40 por ciento del pase del delantero.