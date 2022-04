Ni con pistola, Arce anticipará el equipo de Cerro Porteño

Sin embargo, Chiqui Arce comentó que “ya tenemos el equipo y cómo jugar, pero dependerá especialmente de la presencia o no de Beto (Espínola)” y aseguró que tiene elegibles a Sergio Díaz y Claudio Aquino, pero así como a Alberto Espínola, también dejó en duda a Ángel Cardozo Lucena, otro contuso. El que ni siquiera es considerado es Robert Piris da Motta, quien solo pudo jugar seis en el juego contra Tacuary.

Lea más: Damián Bobadilla. “Estar en Cerro es algo grandioso”

En el encuentro del domingo ante Ameliano, Arce decidió reservar a la mayoría de los titulares, solo Jean Paulo y Alexis Duarte fueron incluidos en la formación y terminaron jugando los noventa minutos.

Al no estar Piris de Motta y la duda que representa Cardozo Lucena surgió la posibilidad que Damián Bobadilla sea la dupla de Rafael Carrascal en el medio. “Todos estamos ansiosos por el partido del miércoles, estamos con ilusión de jugar. A mi me tocó debutar en la Copa, es una sensación única y diferente. Hay compañeros que pueden suplir lo de Ángel (Cardozo Lucena). Si me toca jugar, voy a dar todo de mi”, comentó Damián ayer.

Lea más: Claudio Aquino y Sergio Díaz, a disposición para la Libertadores