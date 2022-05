Guaireña, a ritmo de Copa

Superioridad reflejada en el resultado

Cuando la diferencia es abultada en el resultado, no es difícil analizar el rendimiento de uno y otro equipo. El nivel de Guaireña es el mismo que lo llevó a sobresalir en el desafío en la Copa Sudamericana, aunque sin premio por una cuestión de sistema de clasificación, sobre del 12 de Octubre que ratifica su posición en la tabla de clasificación: el fondo.

En un lapso de veinticinco minutos (de 15′ a los 40′), el equipo de Troadio Duarte ratificó su amplia superioridad en el campo de juego ya en el primer tiempo, con tres goles que lo llevaron a imponer un ritmo que le permitió tener contra las “redes” a los dirigidos por Sergio Orteman, que no encuentra la manera de enderezar el rumbo del “Globo” que vuela bajo un cielo nuboso.

El autogol de Osmar Molinas, una estupenda definición de Mario Otazú y el penal –marcado a instancia del VAR– aprovechado por el uruguayo Antony Alonso reflejaron lo que pasaba en la cancha. Con el equipo gua’i siempre más cerca de aumentar la diferencia que el cuadro itaugüeño de por lo menos insinuar el descuento, se fue la primera parte del partido, en el Defensores del Chaco, donde el frío se sintió por demás por el enorme espacio para un partido en la tarde del lunes en medio de una pausa en el campeonato.

La abultada desventaja obligaba a Orteman intentar algo más ofensivo en su equipo que retornó con dos variantes para el segundo periodo, pero no contó que el nivel de Guaireña no se iba a ver afectado. Para peor, además de no mostrar mucho, muy temprano tras el reinicio, otra vez Alonso castigó con el cuarto gol.

Más por vergüenza que otra cosa, el 12 de Octubre buscó la manera de estar más en el campo de rival que tener que defenderse y evitar una peor cachetada. A diferencia de Guaireña, que con la ventaja no tuvo la necesidad de exigirse y solo esperar que corran los minutos para anotar una victoria en su repunte en el torneo.

El rumbo no se endereza

Sergio Orteman no logra enderezar el rumbo del 12 de Octubre y queda por ver si sigue en el cargo,

“Un partido raro porque comenzamos bien y en la primera situación que tienen nos golpean, la segunda que tienen, nos golpean también un equipo que viene jugando juntos hace mucho, viene de hacer un gran torneo internacional. Nosotros no supimos sacar esa motivación que tienen ellos, el buen nivel que tienen de llegar y concretar”, indicó Orteman.

El DT reconoció que “en el segundo tiempo ya era irreversible la situación, más allá que intentamos modificar mucho la manera de jugar, con un 3-0 abajo, las ideas terminan siendo muy bajas”.