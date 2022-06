El gesto de Ramón Sosa con un fan de Gimnasia

El jugador paraguayo, Ramón Sosa, fue protagonista de un emotivo momento con un fan de Gimnasia, club donde milita actualmente el deportista. Santiago Noguera, quien se encuentra entrenando en la categoría 2010 del lobo, había expresado su admiración hacia el juego y la forma de ser del ex Olimpia.

“Me gusta mucho hablar guaraní, me gusta el Paraguay y me gusta todo. Vine al club a jugar, me encanta”.

“Le quiero mandar un mensaje a Ramón Sosa, me gusta como juega, donde jugó y su forma de ser. Me gusta de donde salió, que hable guaraní. Quisiera conocerlo y hablar, quiero llegar a ser como él”, fueron algunas de las palabras del niño argentino.

Sosa, no se hizo esperar y fue hasta el denominado “Bosquecito”, sede de entrenamiento de las divisiones menores de Gimnasia, sorprendiendo al pequeño que no pudo contener la emoción y se perdió en un emotivo abrazo junto a su ídolo. “Si vos estás bien, yo estoy bien”, la expresión del ex River Plate que fue utilizada por las redes sociales del club para viralizar el video del suceso.

Ramón Sosa disputó su primer semestre con el equipo de La Plata, donde tiene vínculo hasta 2024. El club lo dirige otro ex Olimpia, Néstor “Pipo” Gorosito, quien tiene al deportista nacional como uno de los titulares y referentes del plantel.

Video del encuentro entre Ramón Sosa y su joven admirador