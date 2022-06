Francisco Arce criticó al padre de Alan Benítez: “No ayudan al hijo que ya no es un chico”

Benjamín Benítez es el padre de Alan Benítez y el miércoles 1 de junio expresó al Cardinal Deportivo que “le da igual seguir en Cerro o salir afuera”. El vínculo del volante, que este jueves fue titular en la derrota 4-1 de Paraguay contra Japón en Sapporo, termina el 30 de junio. “No sé si están esperando que mi hijo se acerque a hablar. No estamos para estar ofreciéndonos”, agregó.

Estas declaraciones molestaron a Francisco Arce, que respondió a las palabras de don Benjamín. “En mi caso y época no era así, los padres no se metían y hoy cuando hablan capaz no ayudan al hijo que ya no es un chico”, disparó el entrenador de Cerro Porteño a Tigo Sports. “Hace rato que yo levanté el pulgar para la renovación de contrato”, puntualizó el DT.

“Hasta donde yo sé y entiendo que él (Alan Benítez) quiere estar con nosotros. Él está muy bien, me parece que ha mejorado algunas funciones, estamos contentos con él y esperamos que continúe en el club”, señaló Arce sobre el futbolista de 28 años, que es parte de la formación principal del vigente campeón local. “Los dirigentes saben y van a trabajar en eso”, finalizó.