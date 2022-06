River Plate Femenino y una grave denuncia por falta de apoyo

River Plate se retirará oficialmente del torneo femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de cara al Torneo Clausura 2022. Al no tener al equipo masculino en la primera división, el ‘Kelito’ no está obligado a tener un equipo de femenino en marcha y desiste de la competencia.

Samira Vera, jugadora de River Plate desde hace cuatro años, aseveró que el accionar del presidente del club, Carlos Ortega, no fue el más justo y que hace un tiempo viven momentos difíciles en la institución.

“Nos enteramos de esta decisión por redes sociales, nuestro entrenador nos llamó y nos avisó. El presidente fue a solicitar a la APF para ya no participar, siendo que quedamos que íbamos a participar el año completo. Ahora tenemos que buscar club”.

“Él (Carlos Ortega, presidente de River), sigue sin decirnos nada a nosotras y tampoco le dijo nada al profesor. En los cuatros años que estoy en River solo le vimos una vez, nunca se acercó a nosotras”.

“Me acerqué a la APF para hablar con el organizador Michel Sánchez, me dijo que me iba a ayudar. Le volví a llamar después, me decía que estaba trabajando y después ya no me ayudó”, fueron algunas de las palabras de la deportista de 18 años para ABC Deportes.

Samira, también resaltó la falta de apoyo por parte de River y que en estos años, pasan por sucesos poco agradables:

“Nunca nos dieron importancia y ninguna ayuda económica, este año ya se pasaron porque ni siquiera indumentaria nos dieron, y usábamos medias rotas. Supuestamente teníamos que tener 6 jugadoras con contrato (por dictámen de la APF), pero ni una sola tuvo”.