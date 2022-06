“Se cae y eso a mí no me gusta”

“Guillermo Paiva hace cinco días extendió con Olimpia, me enteré por el jugador”, comentó Regis Marques al tiempo de soltar que le molesta que el presidente franjeado, Miguel Cardona, se acerque directamente a los futbolistas y evita al representante.

Lea más: Julio César Cáceres y toda la actualidad de Olimpia

“Lo que me molesta del presidente del Olimpia es que quiere negociar solo con el jugador y no con el empresario”, advirtió el representante de jugadores y considera que “Olimpia hoy necesita más de mí, que yo de él, porque Olimpia no puede contratar y necesita vender”.

Se abre la posibilidad de la continuidad de Néstor Camacho y Jorge Recalde, a decir del empresario.