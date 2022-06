APF: equipos de tereré, adentro

El comunicado refiere la liberación “respetando las consideraciones de la Policía Nacional”. El objetivo es que tanto las guampas como las bombillas no sean utilizadas como objetos contundentes; es decir, que los fanáticos no las arrojen al campo de juego o contra terceras personas. Los termos por lo general requieren un cuidado mayor y no se tiran, por ser un elemento de costo superior.

La segunda disposición de la central de nuestro balompié guarda relación a los camilleros, los voluntarios que ingresan a las canchas para trasladar hasta el costado a los lesionados.

En el protocolo anterior, los clubes en disputa deberían contar con su propio personal, por lo que existían dos “equipos” a la espera de una eventual asistencia. La nueva medida indica que “la responsabilidad de la presentación de camilleros es responsabilidad del club local”, invocando el Reglamento General de Competiciones 2022.