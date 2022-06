Copa Paraguay: Deportivo Obrero a segunda fase

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, fue sede del enfrentamiento entre dos equipos de la Unión del Fútbol de Interior, que formaban parte de un triangular junto al ya clasificado Nacional de Yby Yaú.

Deportivo Obreros, campeón de la Federación de Amambay, venció por un gol contra cero a Deportivo Alto Paraguay, monarca de dicho departamento.

Santiago Medina marcó el único gol para el equipo de Capitán Bado, a los 89 minutos del partido, con asistencia de Derlis Pereira. El equipo de Fuerte Olimpo recibió la expulsión de Pedro Gamarra, a los 47 minutos del compromiso.

Resultados del triangular

Deportivo Obrero 0-1 Nacional.

Nacional 6-1 Deportivo Alto Paraguay.

Deportivo Alto Paraguay 0-1 Deportivo Obrero.

Clasificados: Nacional de Yby Yaú (6 puntos) y Deportivo Obrero (3 puntos).

Síntesis del compromiso:

Deportivo Alto Paraguay (Fuerte Olimpo) 0 vs. 1 Deportivo Obrero (Capitán Bado)

Estadio: Río Parapití (Pedro Juan Caballero). Árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Asistentes: Jeremías Cohene y Jorge Espinoza. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles. Delegado APF: Marcos Ferreira.

Alineaciones:

Deportivo Alto Paraguay: Jesús Maidana; Luis Mendoza, Maicol Gill, David Guerrero (61′ Milder Villalba) y Carlos Cristaldo; Luis Melgarejo, Diego Gallagher (46′ Rodrigo Sanabria), Ronaldo Samaniego y Alex Aquino; Lidio Cuéllar (68′ Rodrigo Araújo) y César Ortiz. D.T: Elizardo Benítez.

Deportivo Obrero: James De Souza; Marcelino Barrios, Ángel Benítez, Guzmán Sánchez (77′ Pedro Núñez) y Rodrigo Barbosa; Édgar López, Derlis Pereira, Nelson Agüero (60′ Edelio Acosta) y Amarildo Ristof (88′ Santiago Medina); Pedro Gamarra y José Chamorro. D.T: Joel Cuenca.

Gol: 89′ Santiago Medina (DO). Amonestados: 21′ David Guerrero (DAP) y 45′ Nelson Agüero (DO). Expulsado: 47′ Pedro Gamarra (DO).