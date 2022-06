Iván Leguizamón, el paraguayo que asoma en San Lorenzo

Leguizamón, nacido hace 19 años en Paraguay (3 de julio de 2002), ingresó a los 54 minutos, marcó el 1-0 a los 56′ y provocó el penal para que Adam Bareiro lo cambie por gol a los 84′. Leguizamón, que venía de anotar un golazo y brindar una asistencia en la fecha pasada ante Arsenal (3-3), suma 7 partidos y 2 goles en 167 minutos con el “Santo”.

Lea más: San Lorenzo rompió la racha y triunfó con goles paraguayos

“Nací en Paraguay y me vine a los dos años con mi mamá y tres de mis hermanos a la Argentina. Mi papá falleció cuando tenía siete meses por un golpe en la cabeza que no pudo aguantar después de la operación”, se presentó Iván en contacto con radio La Red de Argentina.

* Sobre sus inicios: “Empecé en un club de barrio que se llama Argentino de Del Viso donde estuve varios años. Después me fui a Tigre y por un tema de papeles no me pudieron fichar. Ahí volví a Argentino y luego me fui a Armenio”.

* Ida a San Lorenzo. “Fue el presidente de Armenio el que me consiguió. Hice dos días de prueba, y en el segundo me habló Kuyumchoglu y me confirmó. Cuando me probé era un 5 de marca y después fue el técnico de Sexta quien me cambió de volante ofensivo”

Elogios de medios y periodistas:

* Varsky Sports: “Iván Leguizamón, 19 años. Recursos y concepto. Proyecto más que interesante. A prestarle atención”.

* Diego Latorre: “Su ingreso fue determinante para el ataque de San Lorenzo. Dejó un gol, una corrida extraordinaria con la pelota pegada al pie y le hicieron un penal. El fútbol argentino sigue siendo una fuente de muy buenos futbolistas”