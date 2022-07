Al Ciclón le costó festejar en el cierre

Con lo justo resolvió un partido complicado

El Ciclón buscó su juego asociado desde el arranque pero se encontró con un rival que salía con rapidez para ejecutar un plan de sacar la pelota en el medio y con transiciones veloces buscar lastimar al local si dejaba huecos defensivos y su aviso más importante fue la incursión en ataque de Iván Valdez que estuvo cerca de sorprender. Cerro movió el balón pero no tuvo profundidad y cada avance fue estéril, más allá de intentar desbordar con juego asociado, la defensa adversaria siempre anticipó los movimientos ofensivos que enfrentó a un sólido bloque para cuidar el arco.

La estrategia de Tacuary fue perdiendo consistencia y cada intento de llegar con peligro no fue válido. Cerca del final del primer lapso, Cerro logró una combinación de toques que finalizó con un disparo débil de Junior a las manos del golero, siendo la más clara situación.

Tras el descanso, presionó el dueño de casa con más dinámica en el manejo del esférico y con retoques en lo táctico marcó presencia en terreno contrario y forzó a la defensa albinegra, que multiplicó sus esfuerzos pudo contrarrestar las llegadas con fortaleza frente a su arco. El juvenil ofensivo Juan José Giménez tuvo la confianza de Arce y su ingreso terminó siendo determinante en el resultado. Un desborde por derecha J.J. cruzó el balón al área lo desvió el lateral Néstor Giménez y la pelota se metió al arco de Tacuary siendo móviles para que llegue que hizo que el equipo azulgrana desnivele.

Ya le quedaron pocos minutos al equipo de Ovelar y salvo algunos acercamientos ya no tuvo reacción para intentar lograr la igualdad y salió con las manos vacías de la Nueva Olla, ante un Cerro que no tuvo un gran nivel pero que supo capitalizar su oportunidad para cerrar el torneo con 50 puntos que no fue suficiente para lograr el campeonato.

Fabio Martín Ruiz Díaz (@fabiomartin 81)