Juan Espínola, postergado por acudir al llamado de la selección

“Juegue o no, estoy entrenando a full como todos los días. Me gusta lo que hago y eso es un plus siempre”, consignó el surgido en Cerro Porteño de Franco y consolidado en Nacional, la Academia.

“Con respecto a la convocatoria pasada, estoy muy feliz, aunque me parece medio injusto que un futbolista deba elegir entre su club o su selección, pero pienso que tomé la decisión correcta al ir con la selección de mi país”, aseguró el atleta, nacido el 2 de noviembre de 1994.

A la espera de la definición de su futuro, el deportista comentó. “A veces para bien o para mal toda decisión tiene sus consecuencias y yo las acato. Tuve opciones de salir a préstamo acá (en Argentina) y tengo otras en Paraguay que las estoy analizando, pero dependería de si el club me deja”, indicó el golero que milita en la institución mendocina desde el 2020 y que había firmado contrato por tres temporadas.