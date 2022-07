Multa de G. 200 millones y pérdida de 3 puntos por incumplimiento de la regla Sub 19

El Clausura 2022 tendrá la vuelta del reglamento de la Sub 19, que rigió desde el 2014 a 2019, y la reimplementación de los cincos cambios por partido, como viene aconteciendo en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Con el afán de despejar cualquier duda que pueda surgir respecto a las nuevas reglamentaciones, Guillermo “Nito” Vera, vicepresidente de Tacuary, habló con el Cardinal Deportivo.

Lea más: Di Tore: “más que agrandar el plantel, deberíamos achicarlo”

“El tema de la Sub 19, son 800 minutos que tienen que completar a lo largo del campeonato. En caso de tener dos en campo de juego, no se suma la cantidad de ambos, solo se utiliza el de mayor tiempo. El único caso donde puede sumar es cuando sale uno y entra otro (Sub 19). Los tiempos adicionados no suman en los minutos”.

“Hay una multa de G. 200 millones y pérdida de 3 puntos en caso de que no se cumpla la regla. El promedio sería de 32 a 33 minutos por partido, que tendría que completar un sub 19″, señaló el dirigente de Barrio Jara.

Lea más: Roberto Fernández tiene futuro definido: es el Dinamo Moscú

“Lo de los cinco cambios también está confirmado, serán 18 jugadores en banca y habrá tres ventanas para realizarlos”, concluyó.