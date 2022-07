Luqueño sufre, pero avanza en la Copa Paraguay

En el segundo partido de la jornada del miércoles de la “Copa de Todos”, Sportivo Luqueño venció 4-3 en penales a su aledaño, General Caballero de Campo Grande, tras un 0-0 en tiempo normal.

El equipo de Miguel Ángel Zahzú se convierte en el decimoquinto clasificado, sumándose a: Sport Primavera (UFI), Fulgencio Yegros (Primera B), 2 de Mayo (Intermedia), Sport Colonial (Primera C), Cristóbal Colón JAS (Primera B), Deportivo Capiatá (Primera B), Benjamín Aceval (Primera C), Sportivo Trinidense (Intermedia), General Caballero ZC (Primera B), Atlético Colegiales, River Plate (Intermedia),Sportivo Iteño (Intermedia), Deportivo Obrero (UFI) y Sport Colombia (Primera C).

La semana concluye este jueves con dos partidos en el estadio Gunther Vogel de la Ciudad Universitaria: 1° de Marzo vs. Fernando de la Mora, a las 14:30 y Olimpia de Itá vs. Sportivo San Lorenzo, desde las 17:00.

Síntesis

General Caballero CG 0 (3)-(4) 0 Sportivo Luqueño

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Jesús Alcaraz y Jorge Espinoza. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

General Caballero CG: Blas Ávalos; Francisco Sosa, Ángel Guillén, Pedro Cabral y Pablo Zayas; Luis Flores (76′ Alejandro Contrera), Edward Rivas, Carlos Mendoza y Eduardo Riquelme (61′ Emanuel Guillén); Carlos Valiente y Diego Cardozo (90′+3′ David León). D.T: Celso Patiño.

Sportivo Luqueño: Javier Aquino; Mario Godoy, José Arias, Marcelo Jiménez y Diego Vera; Javier Maidana (73′ Francisco González), Miguel Godoy, Juan Pablo Gómez y Marcelo Pérez; Maicol Fernández (66′ Pablo Marisi) y Gerardo Fleitas (53′ Ángelo Cabrera). D.T: Miguel Ángel Zahzú.

Gol: No hubo.

Amonestados: 7′ Francisco Sosa, 53′ Ángel Guillén, 57′ Carlos Valiente y 76′ Luis Flores (GCG); 8′ Diego Vera y 32′ Marcelo Jiménez (SP).