Fernando de la Mora protesta contra Luqueño

Anteanoche el Sportivo Luqueño se impuso al equipo capitalino (2-0), en el cierre de la ronda y del reclamo que se presentó ayer, el tribunal corrió traslado al afectado, que debe presentar su descargo. El tenor de la protesta es por la actuación antirreglamentaria de un jugador, cuyo nombre no se pudo confirmar, pero trascendió que es Pablo Meza, que fue cedido a préstamo por General Díaz y el contrato venció el mes pasado y no se renovó aparentemente. Entonces el reclamante considera que no era elegible.

Lea más: Luqueño escala a la cima de la Intermedia

Luqueño y San Lorenzo son los líderes con 40 puntos y queda abierta el pedido de los tres puntos de Fernando de la Mora.