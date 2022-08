Trovato, en el ojo de la tormenta

El Dr. José Fernando Casañas Levi, componente del nuevo organismo, aclaró a la 730 AM que “el comité disciplinario no puede sancionar a nadie que no sea socio del Olimpia. Cualquiera que sea socio, directivo o exdirectivo puede ser sumariado” y eventualmente castigado de acuerdo a la gravedad de la falta.

Federico Frutos Aguilera, socio vitalicio olimpista, significó al Cardinal Deportivo que “como mínimo hay que pedir la expulsión de Trovato”, suspendido de por vida por la FIFA por amaño de partidos. El objetivo es que deje de formar parte de la masa societaria como una especie de castigo moral por lo sucedido bajo su administración.

Lea más: Pedido de suspensión de Trovato

El exdirigente dijo que tras la salida del titular franjeado “Miguel Brunotte figuraba como presidente, pero el que manejaba Olimpia todavía era Trovato”. Frutos sugiere la investigación “para saber cómo se llegó a la deuda que hoy día tiene el club” y que impide la incorporación de futbolistas hasta tanto sean saldadas las deudas.

Los demás integrantes del órgano punitivo interno son Raúl Codas y Carlos Gómez Zelada, en tanto que Adrián Salas, Francisco Cabrera y Sebastián Quevedo son los suplentes. Todos estos son profesionales del derecho y asociados de la entidad.