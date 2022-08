Francisco Arce no puso en duda su continuidad en Cerro Porteño

Luego de perder en el Superclásico ante Olimpia, acrecentando los cuestionamientos sobre el presente deportivo, Francisco Arce se reunió este mediodía con el presidente Juan José Zapag, y otros miembros vitales de la directiva de Cerro Porteño, tales como el vicepresidente, Juan Carlos Pettengill, el doctor Víctor Agüero y Ariel Martínez.

“Chiqui” habló posterior a la cumbre para los medios de prensa y ahondó en el trabajo que vienen realizando, con mención especial al hincha azulgrana.

“Todavía no hablamos con el plantel, hay momentos donde es bueno hablar y otros donde hay que tomar determinaciones. Se está examinando mucho lo malo, no se está evaluando lo general. Fuimos campeones tres veces, pareciera que es fácil”.

“Hay muchos que hinchas que no saben cómo trabajamos en el día a día, qué tratamos de corregir. En relación a mí, hay leyendas urbanas que cuando perdemos salen a flote, hay gente que no me quiere sólo por ser yo. Si hacemos una evaluación concreta, tan mal no estamos”.

Consultado acerca de las posibilidades de dejar el cargo, Arce respondió: “Dejar el club, no..(entre risas). Nosotros hemos pasado cosas difíciles y nos hemos sabido reponer siempre. Somos un cuerpo técnico con mucha experiencia”.

Cerro Porteño sigue liderando el Torneo Clausura 2022 con 13 puntos, uno de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. El próximo domingo recibirá a Guaraní en La Nueva Olla Azulgrana, desde las 18:00, por la séptima fecha.