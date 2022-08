Arce apunta a otro título con Cerro Porteño

Abordado por los cronistas que están en el día a día con las novedades de Cerro Porteño, Francisco “Chiqui” Arce expresión su optimismo y señaló que la gente solo enfoca las cosas negativas.

“Solo se mira lo malo, lo malo y lo malo. Campeonamos en tres ocasiones y vamos por un título más”, expresó el técnico azulgrana, cuestionado por una parte de la afición luego de la derrota sufrida el pasado domingo contra Olimpia por 2-0.

Arce se siente con fuerzas para continuar el proyecto después de prolongar su contrato hasta fines del 2023.

“¿Dejar el club? No, claro que no. En Cerro hemos pasado muchas cosas difíciles, duras y nos hemos sabido reponer. Entiendo que hay mucha gente que no me quiere solamente por ser yo. Si hacemos una evaluación completa, tan mal no estamos. En dos años y medio de trabajo somos los que más puntos sumamos”, afirmó.

“Chiqui” señaló que mucha gente no saben la manera en la que están trabajando, el día a día, la forma en la que se comunican con el plantel y solo enfocan el aspecto negativo, cuando se produce un resultado adverso.

La fase negativa cerrista comprende tres duelos sin triunfos, incluyendo la dolorosa eliminación de la Copa Paraguay en manos de Rubio Ñu y la caída en el clásico, un partido especial para la hinchada.

Arce estuvo acompañado de su auxiliar Blas Cristaldo. Los miembros de la comisión presentes fueron el presidente Juan José Zapag, además de Ariel Martínez, Víctor Agüero, Juan Carlos Pettengill y Enrique Berni.