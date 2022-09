Resistencia vs. Cerro Porteño, se juega en Sajonia

En principio este encuentro, que abre la 10ª fecha del torneo Clausura, se programó en Los Jardines del Kelito, y al no prosperar una petición de la dirigencia azulgrana en trasladar a Sajonia, los de la Chacarita ratificaron anteayer la cancha del Kelito. Pero luego de los incidentes registrados anteanoche en el clásico blanco y negro por Copa Paraguay, y considerando que “es un partido de alta complejidad”, se hizo el cambio.

Lo llamativo es que cuando trascendió esta información del cambio de escenario, se le consultó a Roberto Garcete padre (vicepresidente de la entidad del Bajo) y este respondió que en su carácter de integrante del Consejo Ejecutivo de la APF desconocía esa determinación. Sin embargo, minutos después se hace público el comunicado del cambio y en el que se afirma que la decisión fue tomada “con la conformidad de los clubes involucrados...”.

En cuanto a lo deportivo, el Ciclón viene de un triunfo valioso frente a Libertad y de ganar esta noche pasará al frente de la clasificación esperando ver qué pasa pasado mañana en los juegos de Nacional frente a Ameliano y Olimpia contra Sol de América. Por el lado de Resistencia, acumula cuatro fechas sin perder (una victoria y tres empates).

Díaz de Vivar, en el partido del puntero

El árbitro Mario Díaz de Vivar fue nominado a impartir justicia en el encuentro del puntero Olimpia frente a Sol de América, el domingo en el Manuel Ferreira, a las 18:30. Las designaciones referiles son:

* Guaireña FC vs. Libertad (mañana). Árbitro: Éber Aquino. Asistentes: Eduardo Britos y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Derlis López. AVAR: Carmelo Candia.

* Tacuary vs. Guaraní (mañana). Árbitro: David Ojeda. Asistentes: José Mercado y Hugo Martínez. Cuarto árbitro: Derlis Benítez. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Julio Quintana.

* Sportivo Ameliano vs. Nacional (domingo). Árbitro: José Méndez. Asistentes: José Cuevas y Guido Miranda. Cuarto árbitro: Blas Romero. VAR: Fernando López. AVAR: Rodney Aquino.

* Olimpia vs. Sol de América (domingo). Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Eduardo Cardozo y José Villagra. Cuarto árbitro: Derlis López. VAR: Éber Aquino. AVAR: Eduardo Britos.

* General Caballero vs. 12 de Octubre (lunes). Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Héctor Medina y Silvio Alfonso. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: Derlis Benítez. AVAR: Julio Quintana.

Grance cuestiona a Elizondo

El titular del Círculo Paraguayo de Árbitros, Ricardo Grance, cuestionó a Horacio Elizondo, director de los jueces de la APF, y alegó que “en lugar de él, enviaría a otro árbitro, con eso no digo que Juliadoza no esté capacitado para hacerlo. Se lo expuso demasiado a Giancarlos”, considerando que no debió ser elegido en Olimpia-Libertad.