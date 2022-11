Ad honórem directivos de la APF, un disparate

Los directivos no viajan a Qatar, donde tampoco estará la selección paraguaya. Pero los privilegios siguen en la matriz, pues desde este año se implementó gratificar a los integrantes del Consejo Ejecutivo de la entidad con un salario, con la denominación de “Dieta” de 6 millones de guaraníes.

Considerar que los directivos siguen inmersos en el fútbol “ad honórem”, si que es in gran disparate.

“No, no van a viajar los dirigentes. no hubo invitación, no hubo asado con pileteada, no hubo nada de eso. Son imaginaciones que muchas veces ocurren. No hay viaje programado de dirigentes a cambio de votos. Esas cosas uno escucha y siente mucho que estén diciendo muchas veces esos disparates”, afirmó Robert Harrison al cuestionar la publicación de ABC y fue de contramano, pues aquello fue sobre el proselitismo previo a la elección del representante de la Divisional B en el Consejo. El titular reelecto apoyó al dirigente político capiateño Óscar Barreto y Alejandro Domínguez a Jorge González.

Como se esperaba, los que fueron a la “pileta y asado” dieron 10 votos a Barreto y los que viajaron a ver la Final Única de la Copa Libertadores, 7 a González.

Fue electo Barreto por la “B”, que a lo largo de este año no participó ni de la mitad de las sesiones. Incluso, en la última llegó 50 minutos tarde.