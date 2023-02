Nacional no sacó la diferencia

Entretenida etapa inicial, pero mal el complemento

El juego tuvo un arranque frenético y las llegadas se sucedían en ambas áreas. Nacional encontró espacios para avanzar y llegar abriendo la cancha, pero no tardó en responder Ameliano, que con agresividad fue ganando en mediacancha y con su extremo derecho Vera desbordó en varias ocasiones para tener las primeras oportunidades.

Un derechazo de Zaracho al palo fue una gran oportunidad para el local que también encontró profundidad con las subidas de su lateral izquierdo, el sub 20 Rojas. Caballero tuvo una buena ocasión para la Academia, pero su definición por sobre el arquero no tuvo mucha potencia y Papaleo se quedó con el balón. Sarquis tuvo otra oportunidad para abrir el marcador, pero su remate salió desviado desde buena ubicación. Se aproximaba el cuadro visitante pero no le llegaban balones claros a los atacantes Gómez y Aguilar.

Cuando se iba la primera etapa se fue expulsado el volante Alfonso del cuadro anfitrión por un codazo al rostro del rival y la situación se le complicaba bastante.

En la complementaria, el técnico Sarabia recurrió a hombres más ofensivos y trató de presionar bien arriba para ir trabajando la posibilidad de anotar ante la inferioridad numérica del rival, pero transcurrían los minutos y no podía concretar en gol sus avances.

Tras un lapso sin poder conectar juego en ataque, Ameliano salió a intentar sorprender aún en adversidad con los cambios que le dieron frescura al equipo de García y se colgó del travesaño en el trámite.

En la recta final insistió el equipo tricolor y tuvo dos situaciones claras que no pudo resolver a favor, primero un remate de Báez tras un córner y la siguiente de Fleitas que cabeceó mal cuando casi estaba debajo del arco rival.

El punto servía a los locales y se afianzaron en defensa sin dejar espacio de maniobra a los delanteros albos y lograron aguantar sin mayores sobresaltos los minutos finales para un partido complicado donde logró sumar ante un conjunto albo que no lo supo ganar.

Sarabia: “No supimos llegar al gol”

El técnico Pedro Sarabia se refirió al empate ante Ameliano, previo al viaje de Nacional a Perú: “Sabíamos que el rival se hace fuerte en este reducto y no pudimos dañarlo, siempre trataron de neutralizarnos y no supimos llegar al gol”.

“No pudimos aprovechar el hombre de más que tuvimos todo el segundo tiempo. Me hubiera gustado ganar, pero este punto puede ser de valía. Resalto el resultado porque tuve que reservar jugadores para el partido de Copa y dimos oportunidad a otros jugadores” finalizó.

* Fichero. Ayer en el cierre del libro de pases, Ameliano incorporó a Marcelo “Chelo” Estigarribia (35 años) y al carapegueño Richard Torales (21).

Árbitro del desquite copero

Nacional juega el martes en Lima, a las 21:00 partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores y el árbitro será el chileno Cristian Garay, con la asistencia de sus compatriotas, Claudio Urrutia, Miguel Rocha, Felipe Gonzalez (auxiliar), Angelo Hermosilla (VAR) y Alejandro Molina (AVAR).