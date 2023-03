Cáceres, abrupto de un ciclo a largo alcance en Olimpia

El entrenador, destituido el lunes como entrenador de Olimpia, tuvo ayer un extenso diálogo con ABC Cardinal. Le deben dos meses de salario, premios, más el monto a ser acordado por la rescisión del vínculo.

Lea más: El cambio, por falta de mejoría

“Tenía objetivos, aún metas personales por cumplir en el club”, significó el profesional de 43 años.

* El motivo de su salida. “El presidente (Miguel Ángel Cardona) dijo que no estaba encontrando mejoría en el equipo. Estábamos a mitad del puntero. Le dije que tenía razón, pero que él estaba día a día y veía. Eso no me cerraba del todo. Me pareció que no era el momento, pero entiendo su postura. Tuve que aceptar”.

Algunas versiones indican que las informaciones facilitadas por Carlos Aitor García a las autoridades referían una merma en la producción del staff de trabajo. Los componentes del elenco de Cáceres señalan que fue prácticamente una “serruchada” de parte del europeo.

* Reunión clave. “Antes del clásico tuvimos un almuerzo con el presidente y los grandes. Estuvo Mateo (Gamarra) representando a los jóvenes. Hablamos de pautas de trabajo, de que íbamos a estar todos juntos y de repente pasa esto”.

* Influencia de los jugadores experimentados. “Con nosotros nunca pasó (que manejen el grupo). La primera vez que me senté con ellos lo que pedí fue respeto”.

* Esfuerzo extraordinario. “Hicimos mucho más de lo que hace un cuerpo técnico. Hice porque conozco cómo es la casa”.

* La asunción de Aitor. “Le dimos ese espacio, estaba en la mesa, opinaba con nosotros. Hoy está al frente del plantel; ojalá que le vaya bien”, señaló el exconductor del Expreso Decano.