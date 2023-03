Julio Cáceres: “Miguel Cardona me dijo que no encontraba mejoría en el equipo”

Julio César Cáceres rompe el silencio en el Cardinal Deportivo y habla sobre la destitución de Olimpia. “Me pareció que no era el momento. Pero le entiendo al presidente (Miguel Cardona), entiendo su postura. Tuve que aceptar”, contó el entrenador, que dejó el cargo dos días después de empatar 2-2 en el superclásico y sumar el tercer partido sin triunfos en el fútbol paraguayo.

“El presidente (Miguel Cardona) dijo que no estaba encontrando mejoría en el equipo, estábamos a mitad del puntero. Le dije que tenía razón pero que él estaba día a día y veía. Eso no me cerraba todo”, agregó el Emperador, que conquistó la Copa Paraguay 2021, la Supercopa Paraguay 2021 y el torneo Clausura 2022 durante el ciclo como DT del Franjeado.

Cáceres añadió que “nosotros hicimos mucho más de lo que hace un cuerpo técnico”. “Hice porque conozco como es la casa”, añadió el técnico, que este año solo dirigió seis cotejos, con dos victorias (2-1 vs. Sportivo Luqueño y 4-0 vs. Tacuary), dos empates (1-1 vs. Guaireña y 2-2 vs. Cerro Porteño) y dos derrotas (0-1 vs. Sportivo Ameliano y 1-3 vs. Sportivo Trinidense).

